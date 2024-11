Die Preisträger des Deutschen Immobilienpreises 2024 sind gekürt

Nürnberg (ots) -



- Die Immobilienbranche zeichnet die Besten aus ihrer Mitte auf dem Deutschen

Immobilienpreis 2024 aus

- 9 Trophäen für herausragende Leistungen in der Immobilienbranche: 7

Jury-Awards, ein Publikumspreis und der Ehrenpreis für die "Persönlichkeit des

Jahres"

- Fotos der Gala hier zum Download

(https://www.picdrop.com/eventpress/unkzkKCyac)



Die Sieger des Deutschen Immobilienpreises 2024 stehen fest. Die Preisträger

wurden auf einer Gala vor über 500 geladenen Gästen aus Industrie, Politik und

Presse im WECC Westhafen Event & Convention Center in Berlin ausgezeichnet.

Moderatorin Laura Wontorra führte durch die Gala, auf der insgesamt 9 Trophäen

überreicht wurden. Eine neutrale Fachjury hatte am Vortag über die Gewinner in 8

Kategorien abgestimmt, darunter auch der erstmals verliehene Award für die

"Persönlichkeit des Jahres". Der Publikumspreis "Haus der Herzen" wurde per

Online-Voting ermittelt.









- Makler des Jahres : moovin Immobilien GmbH

- Verwalter des Jahres : ecowo GmbH

- Green Project : PRIMUS developments GmbH

- Newcomer des Jahres : Becatur Beratungsgesellschaft für nachhaltiges Bauen mbH

- Best Brand : 26 HOMES GmbH

- Branchen-Pionier : TRIQBRIQ AG

- Local Hero : R.B. Makler GmbH

- Haus der Herzen : Haus Cumulus 770 von Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

- Persönlichkeit des Jahres : Jürgen Michael Schick



Fotos der Preisverleihung für die Presseberichterstattung finden Sie hier zum

Download. (https://www.picdrop.com/eventpress/unkzkKCyac) (Bildrechte: "Sascha

Radke/Harald Fuhr, Agentur EVENTPRESS")



Geballte Kompetenz in der Jury



Für den Deutschen Immobilienpreis 2024 war die unabhängige Jury erneut mit

hochqualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt:



- Inga Beyler : Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH

- Michael Fabricius : Leitender Redakteur Immobilien, WELT

- Martin Kaßler : Geschäftsführer des Verbandes der Immobilienverwalter

Deutschland e. V.

- Carolin Hegenbarth : Bundesgeschäftsführerin IVD

- Laura Kolb : Leiterin Digitales, Redaktion IZ Immobilien Zeitung

- Larissa Lapschies : Geschäftsführerin der ADI Akademie der

Immobilienwirtschaft GmbH

- Miriam Beul : Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane

Kommunikation Texte + Talks

- Dr.-Ing. Claudia Nagel : Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures

- Sun Jensch : Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung

GmbH

- Georg Ortner : Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen

Immobilienwirtschaft

- Aygül Özkan : Hauptgeschäftsführerin Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.



Fotos der Jury-Sitzung stehen hier zum Download bereit. (https://content.cdn.imm

owelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2024/2024_11_14__DIP-Fot

os_Jury.zip)



Über den Deutschen Immobilienpreis:



Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende

Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste

Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte

Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis

wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.



Weitere Informationen unter http://www.deutscher-immobilienpreis.de .



Pressekontakt:



AVIV Germany GmbH

Nordostpark 3-5

90411 Nürnberg



Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-808

mailto:presse@immowelt.de



http://www.twitter.com/immowelt

http://www.facebook.com/immowelt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5909149

OTS: immowelt





