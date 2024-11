Affenpocken-Impfhersteller Bavarian Nordic knallt zweistellig runter

Der Umsatz sank um 0,9 Prozent auf 1,36 Millionen DKK (182,73 Millionen Euro), verglichen mit dem Analystenkonsens des Unternehmens von 1,62 DKK (217,18 Millionen Euro). Das Ebitda betrug 250 Millionen DKK (33,51 Millionen Euro), erwartet wurden 521 Millionen DKK (69,85 Millionen Euro), mit einer Ebitda-Marge von 18,3 Prozent. Gesamtprognose bekräftigt, Anteile gehen in den Keller

Bavarian Nordic bekräftigt aber seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 5,4 Milliarden DKK (723,94 Euro) und einem Ebitda von 1,45 Milliarden DKK (194,39 Millionen Euro). Die Prognose wurde bereits am 26. September angehoben. Trotz dessen schicken die Anleger den Impfhersteller am Freitag zweistellig in den Keller.

Für das Jahr 2025 hat sich das Unternehmen bisher Einnahmen aus Aufträgen für Mpox/Smallpox-Impfstoffe in Höhe von etwa 2,4 Milliarden DKK (321,75 Millionen Euro) gesichert.

Bavarian Nordic ist eines der wenigen Unternehmen, das einen Impfstoff gegen Mpox herstellt. Mpox ist eine Virusinfektion, die grippeähnliche Symptome und mit Eiter gefüllte Läsionen hervorruft, die zwar in der Regel mild verlaufen, aber auch tödlich sein können.

"Die zugesagten Aufträge für das nächste Jahr in Verbindung mit der verbesserten Leistung unseres Geschäftsbereichs Travel Health und der Markteinführung unseres Chikungunya-Impfstoffs in Europa und den USA haben uns für ein weiteres spannendes und ereignisreiches Jahr gerüstet", heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Fazit

Bavarian Nordic konnte die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen, was zu einem deutlichen Kursrückgang führt. Zwar sank der Umsatz nur leicht und die Ebitda-Marge blieb positiv, jedoch lagen die Ergebnisse deutlich unter den Prognosen. Die Bestätigung der erhöhten Jahresprognose und gesicherte Einnahmen für 2025 können den Vertrauensverlust nicht ausgleichen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bavarian Nordic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,71 % und einem Kurs von 23,09EUR auf Tradegate (15. November 2024, 10:48 Uhr) gehandelt.

