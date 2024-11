0 US-Dollar Umsatz – Kursschmelze bei Oklo!

Für eine Initialzündung innerhalb der noch jungen Branche sorgte vor wenigen Wochen Alphabet , das bekannt gegeben hatte, für eines seiner Rechenzentren auf die SMRs von Nuklear-Startup Kairos zu setzen . Das verhalf den an der Börse notierten Mitbewerbern Oklo und NuScale zu gewaltigen Kursgewinnen. Auch andere Atomkraft- und Uran-Aktien konnten von der durch den Deal ausgelösten Begeisterung profitieren.

Kleine, modulare Atomkraftwerke – sogenannte Small Modular Reactors (SMR) – gelten als Hoffnung im Kampf sowohl für eine emissionsfreie Energiewirtschaft als auch gegen den Klimawandel. Umso mehr, als dass in den kommenden Jahren mit einer stark wachsenden Energienachfrage im Zusammenhang mit dem Boom von KI-Rechenzentren zu rechnen ist.

Zahlen sorgen für Ernüchterung

Vor dem Wochenende könnte jedoch Ernüchterung einsetzen, denn die von Oklo, das durch OpenAI-Gründer und KI-Jünger Sam Altman unterstützt wird, am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen unterstreichen die gewaltigen Hürden, vor denen die SMR-Branche steht.

Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von genau 0 US-Dollar. Das entspricht gegenüber den Quartalen zuvor keiner Veränderung, denn das Startup hat seit seinem Bestehen noch nicht einen einzigen US-Dollar erlöst.

Die Verluste fielen mit einem Fehlbetrag von -0,08 US-Dollar pro Aktie um 3 Cent höher aus als Analysten erwartet hatten. Insgesamt erlitt das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von knapp 10 Millionen US-Dollar und damit rund 1,3 Millionen US-Dollar mehr als im Jahr zuvor.

Das Auftragsbuch füllt sich langsam

In seiner Unternehmenspräsentation bekräftigte Oklo den zu erwartenden Energiebedarf aus dem Auf- und Ausbau von KI-Infrastruktur. Den Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten schätzt das Unternehmen auf 200 Terawattstunden bis zum Jahr 2030.

Außerdem verwies das Management auf die Pipeline, die inzwischen 2.100 Megawatt umfasst, worauf bis zu 500 Megawatt auf den Datenzentrenbetreiber Equinix entfallen. Hierfür wird Oklo eine Vorauszahlung von 25 Millionen US-Dollar enthalten.

Außerdem gab es ein Update zu den Finanzreserven. Diese betragen rund 235 Millionen US-Dollar und dürften das Startup noch eine Weile über Wasser halten. Die Ausgaben könnten jedoch schon bald ansteigen, da das Unternehmen möglicherweise noch im kommenden Jahr mit dem Bau einer Aufbereitungsanlage beginnen wird, wenn es alle hierfür nötigen Zulassungen erhält.

Gewinnmitnahmen halten an

Im Zuge des Hypes um KI und Atomkraft verteuerten sich die Anteile in diesem Jahr bereits um 126 Prozent. Zeitweise fielen die Kursgewinne sogar noch höher aus, in den vergangenen Tagen setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein.

Diese verstärkten sich in der US-Nachbörse, in der Anleger die Papiere mit einem Verlust von 8 Prozent auf Talfahrt schickten. Im erweiterten Handel am Freitagvormittag ist eine Stabilisierung des Kursgeschehens zu erkennen, die Aktie verringert ihre Verluste (Stand: 10:55 Uhr) auf etwa 6 Prozent.

Fazit: Lieber auf Uran-Werte setzen!

Durch den rasanten Kursanstieg in den vergangenen Monaten ist die Bewertung des Unternehmens, das noch über kein existierendes Geschäft verfügt, auf fast 3 Milliarden US-Dollar angewachsen. Das erinnert stark an die eine Zeitlang ebenfalls mit großen Hoffnungen verbundene Wasserstoffbranche.

Sollte sich abzeichnen, dass die gegenwärtigen Gewinn- und Profitabilitätserwartungen ähnlich wie zuvor bei Wasserstoffunternehmen zeitnah nicht zu erfüllen sind, ist auch hier der anlegerfeindliche Kreislauf aus Kursverlusten und Kapitalerhöhungen, die zu weiteren Kursverlusten führen, vorprogrammiert.

Wer auf eine Atom-Renaissance wetten möchte, sollte das daher besser bei Uran-Werten wie Cameco und Kazatomprom tun – die profitieren unabhängig davon, ob sich am Ende SMRs oder konventionelle Kernkraftwerke durchsetzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion