Hims & Hers: Katastrophaler Crash nach Allzeithoch!

Hinter der Aktie der US-Online-Apotheke Hims & Hers liegt ein ebenso abwechslungsreiches wie erfolgreiches Börsenjahr. Trotz einer Berg- und Talfahrt in den vergangenen Monaten haben sich die Anteile mehr als verdoppelt – und das trotz des katastrophalen Einbruchs am Donnerstag, infolgedessen die Aktie rund ein Viertel ihres Wertes verlor.

Hintergrund des Crashs war die Ankündigung von Online-Händler Amazon nun ebenfalls in das Telemedizin- und Apothekengeschäft einzusteigen. Wie die ursprünglich auf Männer- und Frauengesundheit spezialisierte Online-Apotheke Hims & Hers will der E-Commerce-Riese nun mithilfe einer Teleklinik vor allem Präparate gegen geschlechterspezifische Beschwerden vertreiben – ein Frontalangriff auf das wachstumsstarke Geschäft von Hims & Hers!

Amazon greift Hims & Hers frontal an!

Firmieren wird die Online-Apotheke künftig unter dem Namen Amazon One Medical. Die stellt einen Relaunch des bisherigen Service Amazon Clinic dar, der bislang aber noch wenig Erfolg hatte. Beratungs- und Verschreibungsdienstleistungen will Amazon zunächst für rund 30 unterschiedliche Diagnosen anbieten, darunter vor allem geschlechterspezifische Gesundheits- und Wellnessprobleme wie Haarausfall und Potenzprobleme.

Wer Prime-Kunde des Unternehmens ist, soll Vergünstigungen auf die Beratungsdienstleistungen erhalten, die regulär zwischen 29 und 49 US-Dollar kosten sollen. Verschriebene Präparate sollen außerdem kostenfrei und wenn möglich noch am selben Tag zugestellt werden.

Auch das war bislang ein für Kunden wichtiges Dienstleistungs- und Alleinstellungsmerkmal von Hims & Hers im zunehmend umkämpften Markt für Online-Rezepte und Apothekendienstleistungen, der hierzulande auch zwischen Redcare Pharmacy und Shop Apotheke sowie traditionellen Apothekengeschäften beobachtet werden kann.

Anleger sehen die Gefahr und flüchten aus der Aktie

Wie ernst Anleger den Frontalangriff von Amazon auf das wachstumsstarke Geschäft und Hims & Hers nehmen, zeigt die mit einem Minus von 24,5 Prozent katastrophale Kursreaktion der Aktie. Damit sind sämtliche Kursgewinne seit der Vorlage des starken Quartalsberichts vor rund zwei Wochen wieder dahin.

Anleger, die den Hype um die Online-Apotheke frühzeitig gekauft haben, sind in diesem Jahr aber noch immer dick im Plus. Zumal die starken Kursverluste am Donnerstag auch von Leerverkäufern befeuert worden sein dürften, die schon zuvor mit einem Short Interest von über 15 Prozent in der Aktie vertreten waren.

Fazit: Der Rücksetzer könnte eine Einstiegsgelegenheit bedeuten

Für die weitere Kursentwicklung wird entscheidend sein, wie viele Kunden von Hims & Hers zu Amazon abwandern. Die Furcht vor einem großen Mitglieder- und damit auch Umsatzschwund aus Subskriptionsgebühren ist insofern berechtigt, als dass es zwischen den internetaffinen Kunden von Hims & Hers und Amazon beziehungsweise Amazon Prime eine große Überschneidungsmenge geben dürfte, sodass grundsätzlich eine hohe Wechselbereitschaft bestehen könnte.

Gleichzeitig wird sich Hims & Hers nicht kampflos geschlagen geben, denn das Unternehmen arbeitet gerade an der Vergrößerung seiner Produkt- und Dienstleistungspipeline und will auch in den Vertrieb von Medikamenten zur Gewichtsreduktion eingreifen. Die hohe Ertragsmarge würde es außerdem erlauben, die Marketingaufwendungen anzuheben, ohne dass es bei der Profitabilität zu einem Vorzeichenwechsel kommen würde.

Für spekulative Anleger könnte der Rücksetzer in der Aktie daher eine Einstiegsgelegenheit bedeuten. Aufgrund der hohen Volatilität ist jedoch von einem Einsatz von Derivaten abzuraten, auch sollte hier nur Risikokapital investiert werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion