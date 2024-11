UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 56 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 47 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Talabat-Börsengang stelle den wahren Konzernwert ins Rampenlicht, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Solche Wertschöpfung könnte auch den Weg ebnen zu Ausschüttungen an die Aktionäre. Delivery Hero bleibt auf Sicht von einem Jahr UBS-Favorit im europäischen Internetbereich./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:51 / GMT