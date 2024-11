Schwächere Entwicklung der Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2024 als in den Vorquartalen / Ausschließlich Dienstleistungsbereiche mit Anstieg - Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2024 -0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt) 0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt) +0,1 % zum Vorjahresquartal Im 3. Quartal 2024 waren rund 46,1 Millionen Menschen in Deutschland …