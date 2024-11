21,0 Millionen Liter wassergefährdende Stoffe im Jahr 2023 bei Unfällen ausgetreten

WIESBADEN (ots) -



- Ausgetretene Schadstoffmenge gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht, Zahl der

Unfälle dagegen auf niedrigstem Stand seit Beginn der Zeitreihe

- 3,3 Millionen Liter ausgetretene Schadstoffe in der Umwelt verblieben

- Über 900 Gewässerverunreinigungen, darunter 46 Mal Grundwasser betroffen



Im Jahr 2023 sind in Deutschland bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen

rund 21,0 Millionen Liter Schadstoffe unkontrolliert in die Umwelt ausgetreten.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, konnten davon rund 3,3

Millionen Liter (15,9 %) nicht wiedergewonnen werden und verblieben dauerhaft in

der Umwelt. Mit 21,0 Millionen Litern war die ausgetretene Schadstoffmenge fast

dreimal so groß wie im Vorjahr (2022: 7,1 Millionen Liter) und die größte Menge

seit 2019 (31,2 Millionen Liter). Solche starken Schwankungen sind nicht

ungewöhnlich, da die ausgetretene Schadstoffmenge stark abhängig ist von der Art

und Schwere der Unfälle. So kann rund die Hälfte der im Jahr 2023 freigesetzten

Schadstoffe auf nur vier Unfälle zurückgeführt werden. Die Zahl der Unfälle mit

wassergefährdenden Stoffen blieb dagegen mit 1 876 im Vorjahresvergleich nahezu

unverändert (-0,1 %) und erreichte den niedrigsten Stand seit Beginn der

Zeitreihe im Jahr 1997.





115 000 Liter "stark wassergefährdende" Stoffe richteten dauerhaften Schaden anWassergefährdende Stoffe werden nach ihrem Schadenspotenzial als "allgemeinwassergefährdend" deklariert oder in eine von drei Wassergefährdungsklassen(WGK) eingeteilt. Unter den im Jahr 2023 insgesamt 3,3 Millionen Literndauerhaft in der Umwelt verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte Anteil mit2,6 Millionen Litern (79,1 %) auf "allgemein wassergefährdende" Stoffe. Mit 2,4Millionen Litern waren das insbesondere Jauche, Gülle und Silagesickersaft.308 000 Liter (9,3 %) bei Unfällen ausgetretene "schwach wassergefährdende"Stoffe (WGK 1) konnten nicht wiedergewonnen werden. Zu dieserWassergefährdungsklasse zählen Stoffe wie Ethanol oder Natronlauge. Weitere 121000 Liter (3,7 %) in der Umwelt verbliebene Schadstoffe waren "deutlichwassergefährdende" Stoffe (WGK 2). In dieser Kategorie sind Mineralölproduktewie Heizöl oder Dieselkraftstoff eingruppiert. Die gefährlichsten Stoffe sinddie "stark wassergefährdenden" Stoffe (WGK 3), darunter Quecksilber oder Benzin.Im Jahr 2023 richteten 115 000 Liter (3,5 %) solcher Schadstoffe dauerhaftenSchaden in der Umwelt an.907 Gewässerverunreinigungen durch 721 UnfälleIm Jahr 2023 ereigneten sich 721 Unfälle, bei denen mindestens ein Gewässerdirekt von freigesetzten Schadstoffen verunreinigt worden ist. In 441 Fällengelangten Schadstoffe in ein Oberflächengewässer, beispielsweise einen Flussoder einen See. In 416 Fällen war die Kanalisation betroffen. Insgesamt 46 Malwurde das Grundwasser verunreinigt und in vier Fällen unmittelbar dieWasserversorgung. Insgesamt wurde demnach durch 721 Unfälle 907 Mal ein Gewässerverunreinigt, da durch 180 Unfälle mehrere Gewässerarten gleichzeitig betroffenwaren.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf Daten zu Unfällen in Deutschland.Unfälle in Nachbarstaaten, die sich zum Beispiel auf deutsche Gewässerauswirken, werden nicht berücksichtigt. Verunreinigungen infolge von illegalerEntsorgung wassergefährdender Stoffe sind zudem keine Unfälle im Sinne derErhebung.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zum Berichtsjahr 2022 sind in der Datenbank GENESIS-Online(Tabellen 32311-0001 bis 32311-0006) sowie auf der Themenseite"Wasserwirtschaft" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.