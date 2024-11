Zinsen: Vor Trump-Machtübernahme - plötzlich hat es die Fed nicht mehr eilig!

Nach den neuesten Daten zur Inflation in den USA und angesichts der baldigen Machtübernahme von Donald Trump hat es die US-Notenbank Fed plötzlich nicht mehr eilig, die Zinsen weiter zu senken! Das hat Fed-Chef Powell gestern klar gemacht - und damit den Widerspruch, in dem sich die Aktienmärkte seit Monaten befinden, gewissermaßen aufgelöst: denn die Aktienmärkte erwarten seit Monaten - vor allem aber seit der Wahl von Trump - eine starke Wirtschaft, in die hinein die Fed dann noch die Zinsen senkt. Aber warum sollte die US-Notenbank das tun, wenn doch die Präsidentschaft von Trump die ohnehin wieder steigende Inflation wohl weiter schüren wird? Eine weitere Senkung der Zinsen im Dezember sehen die Märkte nun als 50:50-Chance..

