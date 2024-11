Wirtschaft wächst etwas stärker als prognostiziert

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. In den drei Monaten bis Ende September sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) um 0,9 Prozent gewachsen, teilte die japanische Regierung am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung in Tokio mit. Experten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gerechnet.

Im dritten Quartal wuchs der private Konsum im Vergleich zum Vorquartal um 0,9 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet. Die Ausrüstungsinvestitionen fielen wie erwartet leicht und der Beitrag der Nettoexperte zum Wachstum war überraschend negativ.