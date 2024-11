ARX - ein Abenteuer in der Welt der Technik und des Designs

GRONO, Schweiz, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Durch die Erweiterung ihres Fachwissens und die Integration mehrerer komplementärer Kompetenzen sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Fusionen und Übernahmen in den letzten Jahren hat die Pini Group eine bedeutende Entwicklung durchlaufen und sich in eine neue Einheit verwandelt. Dieses Wachstum und die Diversifizierung haben die Gruppe zu einer Ressource für eine breite Palette von technischen und Design-Spezialitäten gemacht. Eine so grundlegende Veränderung erfordert einen neuen Namen, der diese Entwicklung genau widerspiegelt: