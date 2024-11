Burry & Tepper: Ist der "Buy-Everything-in-China"-Trade vorbei? Nicht wirklich!

Burry hat auch seine Anteile an Baidu und JD.com erhöht; bei Baidu um 50.000 Aktien und bei JD.com hat er seine Beteiligung verdoppelt. Auch hier kaufte er Put-Optionen, um das Risiko zu minimieren. Diese Maßnahmen sind Teil einer größeren Strategie, die darauf abzielt, von der wachsenden Bedeutung dieser Unternehmen im E-Commerce und Technologiebereich in China zu profitieren, gleichzeitig aber potenzielle Verluste zu begrenzen.

Michael Burry hat seine Investitionen in chinesische Aktien im letzten Quartal verstärkt, wobei er sich insbesondere auf Alibaba, Baidu und JD.com konzentrierte. Laut einem Bericht von Scion Capital Management hat Burry 45.000 Alibaba-Aktien hinzugefügt, was seinen Bestand auf 200.000 Aktien erhöht. Zusätzlich sicherte er diese Positionen durch den Kauf von Put-Optionen ab, die ihm Schutz bieten, falls die Aktienkurse fallen sollten.

Alle drei Aktien schossen zunächst in die Höhe, nachdem die People's Bank of China am 24. September ihr aggressivstes Konjunkturprogramm seit dem Ende der COVID-19-Pandemie vorstellte und damit eine breit angelegte Rallye bei chinesischen Aktien auslöste, die seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 zu kämpfen haben.

Der Sieg des designierten US-Präsidenten Donald Trump bei den US-Wahlen und weitere von der chinesischen Regierung angekündigte Maßnahmen, die von einigen als unzureichend bezeichnet wurden, haben jedoch dazu beigetragen, einen Großteil dieser Rallye wieder zunichtezumachen.

Teppers Portfolio

Parallel dazu hat David Tepper, ein weiterer prominenter Investor, sein Engagement in chinesischen Aktien erhöht, obwohl er seine Beteiligung an Alibaba und dem ETF iShares China Large Cap reduzierte. Sein Fokus scheint sich auf bestimmte Unternehmen mit stärkeren Fundamentaldaten zu verlagern, um das Risiko in einem unsicheren Marktumfeld zu mindern.

Teppers Appaloosa Management hat seinen Anteil demnach an Alibaba im dritten Quartal um 5 Prozent reduziert. Der chinesische E-Commerce-Riese bleibt jedoch mit einem Anteil von 16 Prozent an seinem 6,7 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolio die größte Position des Hedgefonds. Gleichzeitig hat Tepper seinen Anteil an PDD Holdings mehr als verdoppelt und seine Positionen in JD.com und KE Holdings erhöht.

Insgesamt zeigen die Bewegungen von Burry und Tepper eine vorsichtige, aber zielgerichtete Investitionsstrategie in einem Markt, der durch politische Unsicherheiten und wirtschaftliche Schwankungen geprägt ist. Ihre Taktik, durch Optionen abgesicherte Aktienpositionen einzunehmen, reflektiert eine Anpassung an die Volatilität und die Potenziale des chinesischen Marktes.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion