EUR/USD, DAX und Euro STOXX 50 – Eurozone unter hohem Druck

von Sven Weisenhaus

Gestern habe ich berichtet, dass der DAX vorgestern auf das niedrigste Niveau seit dem 23. September und der Euro STOXX 50 auf das Niveau vom 13. August zurückgefallen ist. Der EUR/USD brach sogar auf ein 52-Wochen-Tief ein. „Es dürfte klar sein, was hier gespielt wird – die Sorge vor einem schwächeren Wachstum der gesamten Eurozone durch mögliche US-Importzölle, die der designierte US-Präsident Donald Trump für seine anstehende Amtszeit angedroht hat“, hieß es dazu.

Korrektur oder Konsolidierung?

Doch was heißen diese Kursrückgänge nun? Besteht jetzt die Gefahr, dass es dadurch zu einer größeren Korrektur, statt zu einer Jahresendrally kommt. Oder haben wir es wieder nur mit Konsolidierungen zu tun, mit denen die vorherigen Kursgewinne nur verdaut werden? Wird der überkaufte Zustand also nur etwas abgebaut, so dass die Bullen lediglich neuen Schwung für die Jahresendrally holen können?