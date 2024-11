Wer dominiert die Zukunft der künstlichen Intelligenz?

Künstliche Intelligenz (KI) hat im Jahr 2024 einen technologischen Meilenstein erreicht. Startups und Tech-Giganten weltweit setzen neue Maßstäbe in der KI-Entwicklung – sei es durch bahnbrechende Tools wie Shengshu Technologys "Vidu" oder durch Europas wachsendes Interesse an "Sovereign AI". Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die globale Technologie-Landschaft, sondern auch auf Märkte, Investitionen und Branchen.

Der in Peking ansässige KI-Entwickler Shengshu Technology hat mit der Erweiterung seiner Plattform "Vidu" weltweit für Aufsehen gesorgt. Mit einer neuen Funktion kann Vidu jetzt aus drei Bildern ein konsistentes Video generieren – ein Schritt, der OpenAIs Modell "Sora" direkt herausfordert. Obwohl OpenAI bereits im Februar die Fähigkeit zur Erstellung von einminütigen Videos ankündigte, ist diese Funktion noch nicht öffentlich verfügbar.

Die von Shengshu vorgestellte Technologie erlaubt es, Elemente wie eine Person, ein Kleidungsstück und ein Fortbewegungsmittel zu kombinieren, um ein visuell nahtloses Ergebnis zu erzielen. Diese Durchbrüche bringen erste Monetarisierungserfolge: Unternehmen zahlen monatlich bis zu 1 Million Yuan (ca. 138.000 US-Dollar), um die KI für Werbung und Animationen zu nutzen.

"Sovereign AI": Europas Strategie für digitale Unabhängigkeit

Europa setzt mit "Sovereign AI" auf digitale Unabhängigkeit und entwickelt KI-Systeme, die lokal trainiert und betrieben werden, um die Abhängigkeit von US-amerikanischer Technologie zu reduzieren. Im Zentrum stehen Datenschutz, kulturelle Identität und die technologische Resilienz des Kontinents. Vorreiter wie das italienische Modell Italia 9B, das vollständig auf lokale Daten setzt, oder die europäischen Suchmaschinen Qwant und Ecosia, die nationale Alternativen zu US-Diensten schaffen wollen, treiben diese Bewegung voran. Auch Unternehmen wie der französische Telekommunikationsriese Orange setzen auf KI-Modelle, die direkt auf Smartphones laufen, um den Datenschutz zu stärken und regional angepasste Anwendungen zu ermöglichen.

Die EU-Gesetzgebung spielt dabei eine Schlüsselrolle: Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem geplanten EU-AI-Gesetz schafft Europa den regulatorischen Rahmen für sichere und transparente KI. Gleichzeitig investieren Unternehmen verstärkt in regionale Rechenzentren, um Daten lokal zu speichern und zu verarbeiten. "Sovereign AI" ist mehr als eine technologische Entwicklung – es ist Europas Antwort auf die Herausforderungen der globalen Technologieabhängigkeit und ein Vorbild für den Einsatz von KI, der lokale Werte und Sicherheit gleichermaßen berücksichtigt.

Marktforschung im Wandel: KI definiert eine 100-jährige Industrie neu

Die globale Marktforschung im Wert von 87,7 Milliarden US-Dollar erlebt durch KI eine Transformation. Das in Singapur ansässige Startup Ai Palette nutzt Echtzeit-Analysen, um Trends vorherzusagen und Produkte für Unternehmen wie Nestlé und Pringles zu optimieren. Mit mehr als 61 Milliarden Datenpunkten revolutioniert die Plattform traditionelle Methoden.

Die KI-Revolution zieht auch massive Investitionen an. Morgan Stanley sieht beispielsweise in der KI-Integration der Versicherungsbranche enormes Potenzial. Der Softwareanbieter CCC Intelligent Solutions wurde kürzlich mit einem Kursziel von plus 30 Prozent aufgestuft, da sein KI-Portfolio als unterbewertet gilt. Analysten prognostizieren eine EBITDA-Marge von über 50 Prozent bis 2026.

Fazit: Ein Wendepunkt in der KI-Landschaft

Ob durch bahnbrechende Technologien wie Shengshus Vidu, die europäische KI-Souveränität oder die Transformation traditioneller Branchen – die Entwicklungen im Jahr 2024 markieren den Beginn einer neuen Ära. Die Integration von KI in alle Lebensbereiche wird nicht nur Märkte umgestalten, sondern auch grundlegende Fragen zu Datenschutz, Ethik und Regulierung aufwerfen. Anleger und Unternehmen stehen vor der Herausforderung – und Chance – diese Dynamik zu nutzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 11,30EUR auf Tradegate (14. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.