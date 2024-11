Ifo Existenzangst der Unternehmen in Deutschland steigt wieder Fast jedes vierzehnte Unternehmen in Deutschland sieht sich derzeit in seiner Existenz bedroht. 7,3 Prozent der befragten Betriebe äußerten sich in einer Erhebung des Münchner Ifo-Instituts im Oktober entsprechend. Das sind 0,5 Prozentpunkte mehr …