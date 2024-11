Palantir trotzt den Bären: Next stop Nasdaq!

Palantir hat am Donnerstag mitgeteilt, dass es plant, seine Notierung von der New Yorker Börse an die Nasdaq zu verlegen, was voraussichtlich am 26. November in Kraft treten wird. Mit diesem Schritt wird Palantir die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index Nasdaq 100 erfüllen, der sich aus den größten an der Börse notierten Nicht-Finanzunternehmen zusammensetzt. Das Unternehmen hatte zum Börsenschluss am Donnerstag eine Marktkapitalisierung von 135 Milliarden US-Dollar.

Anleger können sich über die Aussicht auf einen neuen Indexeintrag freuen, da dies bedeutet, dass Fonds, die diesen Index nachbilden, Palantir-Aktien kaufen müssten. Die Aufnahme in einen hochkarätigen Index ist auch ein weiteres Zeichen der Legitimität für die Wall Street.