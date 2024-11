PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: PVA TePla AG

ISIN: DE0007461006



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.11.2024

Kursziel: 21,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q3: Guidance auf untere Hälfte konkretisiert



PVA TePla hat am Dienstag den Bericht für die ersten neun Monate veröffentlicht. Die schwache Auftragsentwicklung in der Halbleiterbranche zeigt sich auch bei PVA Tepla, sodass die Umsatz- und Ergebnisguidance für 2024 auf die untere Hälfte eingeengt wurde.



[Tabelle]



Metrologie-Geschäft gewinnt weiter an Bedeutung: Im abgelaufenen Quartal verzeichnete die PVA TePla einen leichten Rückgang des Umsatzes, der die anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen in der Halbleiterindustrie verdeutlicht. Das Segment Semiconductor Systems musste in Q3 trotz des zweistelligen Wachstums der Metrologie-Umsätze einen Erlösrückgang von -6,9% yoy hinnehmen, was einen Rückgang von über 20% im restlichen Segment (u.a. Anlagen zur Kristallzucht) impliziert. Der Bereich Industrial Systems konnte sich hingegen weiter positiv entwickeln mit einem Umsatzplus von 7,7% yoy.

Investitionen belasten Ergebnisentwicklung: Trotz eines nahezu stabilen Bruttoergebnisses im abgelaufenen Quartal verzeichnete PVA TePla einen Rückgang im operativen Ergebnis von -10,7% yoy. Dies lag v.a. an der Kostensteigerung in der Verwaltung und dem R&D-Bereich, welche sich jedoch im Einklang mit der beim Capital Markets Day ausgewiesenen Strategie befindet, das Unternehmen von einem Auftragsfertiger zu einem Systemanbieter weiter zu entwickeln. Dabei ist der Ausbau des eigenen Technology-Hubs ein Kernelement, um insbesondere in der Entwicklung von Produktionsanlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid-Wafern führend zu sein.

Guidance konkretisiert: In Anbetracht der momentanen Auftragsentwicklung hat der Vorstand der PVA TePla die Prognose für das Gesamtjahr 2024 sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig auf die untere Hälfte der ausgegebenen Spanne angepasst. Der schwache Auftragseingang, der in den ersten drei Quartalen nur 107,2 Mio. EUR betrug (Book-to-Bill: 0,54), weist dabei auf eine anhaltende Investitionszurückhaltung in der Halbleiterbranche hin, die im kommenden Jahr zu Umsatzrückgängen führen dürfte. Als positiv werten wir die Aussagen der CEO Ketter hinsichtlich erster Erholungstendenzen bei den Gesprächen mit Kunden. Auch aufgrund der positiven Aussagen von Halbleiter-Zulieferer ASML, der weiterhin Wachstumsraten von 8-14% in den kommenden 5 Jahren erwartet, gehen wir im kommenden Jahr von einer signifikanten Belebung im Auftragseingang aus, der eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in 2026 ermöglichen sollte. Wir reduzieren im Rahmen eines Analystenwechsels unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024ff.

Fazit: PVA TePla kann sich dem schwachen Umfeld in der Halbleiterindustrie nicht gänzlich entziehen. Die angepasste Prognose für das laufende Jahr sowie die Aussicht auf ein Übergangsjahr 2025 überschatten aktuell die langfristig positiven Branchenaussichten, die das Unternehmen durch die stärkere Positionierung im Metrologiegeschäft und der Entwicklung vielversprechender Siliziumkarbid-Anlagen adressieren möchte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit reduziertem Kursziel.



