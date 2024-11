INTERNATIONALITÄT UND NEUZUGÄNGE

Die nächste Ausgabe der Veranstaltung der Italian Exhibition Group, die für den 25. Januar in Rimini, Italien, geplant ist, wird den Interessenvertretern und Fachleuten der Gastronomie in Deutschland vorgestellt.

Sektordaten, dargestellt von Circana

SIGEP WORLD: 1.200 internationale Marken, 160 Länder und 3.000 ausländische Einkäufer für die Bereiche Gelato, Kaffee, Gebäck und Schokolade, Bäckerei und seit diesem Jahr auch Pizza

BERLIN, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Eine internationale Roadshow für ein Ereignis, das in die Welt hinausgeht.

Die Italian Exhibition Group hat heute in der italienischen Botschaft in Berlin in Zusammenarbeit mit Italian Trade Agency (ITA) die nächste Ausgabe der SIGEP WORLD, The World Expo for Foodservice Excellence, vorgestellt, die vom 18. bis 22. Januar 2025 im Rimini Expo Centre in Italien stattfinden wird. An der Veranstaltung nahmen Institutionen und Akteure des deutschen Marktes teil: Gerald Schenk, Präsident des Deutschen Konditorenbundes und Vizepräsident der International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), Giorgio Ballabeni, Mitbegründer von Ballabeni Icecream, und Markus Elberg, ehemaliger Geschäftsführer der Jannys Eis Franchise GmbH, um nur einige zu nennen.