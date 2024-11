Angst vor Intel - kommt die Abwerbungswelle im Handwerk? Insider verrät, wie Betriebe jetzt handeln sollten (FOTO)

Hannover (ots) - Der Baubeginn des Intel-Werks in Magdeburg bereitet vielen

Handwerksbetrieben große Sorgen: Die lukrativen Löhne und attraktiven

Arbeitszeiten, die Intel anbietet, könnten viele Fachkräfte abwerben. Das kann

dazu führen, dass Handwerker noch schwerer zu finden und teurer werden.



Die Konkurrenz durch große Industriebetriebe ist nicht zu unterschätzen.

Betriebe müssen spätestens jetzt aktiv werden, um ihre Mitarbeiter nicht an die

besser zahlende Konkurrenz zu verlieren und sich als attraktiver Arbeitgeber zu

positionieren - das geht nämlich weit über das Gehalt hinaus. Nachfolgend wird

beleuchtet, wie Betriebe jetzt handeln sollten, um sich und ihre Fachkräfte zu

schützen.





1. Aktives Recruiting betreibenHandwerksbetriebe, die sich ausschließlich auf ihre bestehenden Mitarbeiterverlassen, laufen Gefahr, bei Abwerbungsversuchen in eine ungünstige Position zugeraten. Eine kontinuierliche und proaktive Strategie zur Gewinnung neuerMitarbeiter ist daher unerlässlich. Unternehmen, die offene Stellen zeitnahbesetzen können, sind flexibler und wettbewerbsfähiger. Außerdem reduziert sichder Druck, wenn ein Mitarbeiter unerwartet den Betrieb verlässt. Der Fokussollte darauf liegen, Stellen innerhalb von einem bis drei Monaten neu zubesetzen. Dadurch müssen sich Unternehmen nicht nur weniger Sorgen machen, dassMitarbeiter abwandern könnten, sondern schaffen auch eine insgesamt entspanntereSituation.2. Die fünf wichtigsten Motivationsfaktoren für Mitarbeiter stärkenHohe Gehälter alleine binden keine Mitarbeiter. Um einen Handwerksbetrieb internso aufzustellen, dass Fachkräfte gerne bleiben, sind auch andere Aspektewichtig. Die folgenden fünf Motivationsfaktoren sollten Unternehmen dahergezielt fördern:Gehalt: Auch wenn Geld nicht alles ist, sollte die Bezahlung, die Fachkräfteerhalten, wettbewerbsfähig sein. Ein faires Gehalt signalisiert denMitarbeitern, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird - und ist daher entscheidend,um sie langfristig im Unternehmen zu halten.Sicherheit: Mitarbeiter wünschen sich Stabilität. Sie möchten das Gefühl haben,dass ihr Arbeitsplatz sicher und das Unternehmen wettbewerbsfähig ist.Zusätzlich sollten Handwerksbetriebe ein starkes Teamgefühl bieten können, dennwenn Mitarbeiter wissen, dass sie in einem positiven Umfeld arbeiten, sinkt dieWahrscheinlichkeit, dass sie zu einem anderen Betrieb wechseln.Freiheit: Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten undunkomplizierte Urlaubsregelungen sind in großen Unternehmen wie Intel oft schwerumzusetzen. Handwerksbetriebe können diesen Umstand zu ihrem Vorteil nutzen,indem sie ihren Mitarbeitern die Flexibilität bieten, ihren Arbeitsalltag