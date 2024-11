Vantage Markets ist der führende Broker in den neuesten Rankings von Investing.com für 2024 während der US-Wahlperiode

SYDNEY, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (oder „Vantage"), ein preisgekrönter Multi-Asset-Broker, hat erneut seinen Ruf für hervorragende Leistungen gefestigt und in mehreren Hauptkategorien des jüngsten Brokerage-Tests von Investing.com seine Konkurrenten übertroffen.

Investing.com, einer der weltweit führenden Finanzverlage, bietet Finanznachrichten, -analysen und -daten in Echtzeit für über 60 Millionen monatliche Nutzer auf den globalen Märkten. Die Brokerage-Tests sind in der Branche hoch angesehen und bieten umfassende Einblicke in die Leistung von Börsenmaklern auf der Grundlage strenger Bewertungskriterien.