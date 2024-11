Wesentliche Bestandsgrößen ausgebaut und operativ auf Kurs

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kornwestheim - (ots) -- Kreditneugeschäft wächst trotz schwieriger Rahmenbedingungen am Wohnungsmarktum 17,6 Prozent. Bestand der Baudarlehen legt deutlich zu.- Zuwächse in der Personen- sowie in der Schaden- und Unfallversicherung. AdamRiese steigert Bruttobeitragsbestand um knapp 29 Prozent.- Ertragslage nach IFRS-Rechnungslegung auch im dritten Quartal durch hoheElementarschäden belastet; HGB-Ergebnis der W&W AG weiterhin stabil nach Plan.- W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Trotz der schwachen Konjunktur inDeutschland und vieler Belastungen, die Unternehmen wie Endverbraucherinnenund -verbraucher verunsichern, ist die W&W-Gruppe operativ überzeugend aufKurs."Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat in den ersten neun Monaten2024 in ihrem Geschäft Kurs gehalten und unter anderem wichtige Bestandsgrößenweiter gesteigert. Besonders dynamisch entwickelt sich unverändert dasKreditneugeschäft im Segment Wohnen, das bis Ende September 2024 einen Zuwachsvon 17,6 Prozent erreichte. Die Ergebnisentwicklung nach IFRS war vor allem imzweiten, aber auch noch im dritten Quartal 2024 durch massive Schadenbelastungeninfolge zahlreicher Unwetter im Kernversicherungsgebiet der W&W-Gruppe sowiedurch deutlich höhere Schaden-Regulierungskosten belastet. Trotz der hohenSchäden weist der Konzern nach neun Monaten einen Überschuss von 5 MillionenEuro aus (Vorjahreszeitraum: 101 Millionen Euro), nachdem das Konzernergebnis imHalbjahr noch negativ gewesen war. Das Ergebnis der W&W AG nach RechnungslegungHGB entwickelt sich weiterhin positiv und stabil nach Plan.Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Die W&W-Gruppe ist in ihremGeschäft weiterhin überzeugend auf Kurs, und dies trotz der schwachenwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, vieler wenig förderlicherpolitischer Entscheidungen oder ausbleibender Weichenstellungen, was dieBürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft zunehmend verunsichert. Es zeigtsich, dass die Menschen wieder mehr in Wohneigentum investieren, verstärktBestandsimmobilien kaufen und etwas für den Werterhalt ihrer Immobilien tun.Begünstigt wird die Entwicklung durch im Vergleich zum Vorjahr niedrigereZinsen, höhere Realeinkommen und die Erwartung weiter steigender Mieten. DerWohnungsneubau bleibt auf niedrigem Niveau. Dies scheint Folge der Unsicherheitaufgrund des sehr niedrigen Neubauvolumens und der Erwartung weiter steigenderMieten zu sein. In der Schaden-/ Unfallversicherung konnten wir im Firmen-,Privat- und Kfz-Geschäft ebenfalls deutlich zulegen. Unverändert gilt, dass sichalles, was wir selbst beeinflussen können, positiv entwickelt.