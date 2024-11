finanzen.net startet mit neuem Eigentümer Inflexion in die nächste Wachstumsphase / Inflexion übernimmt zusammen mit den finanzen.net-Gründern Anteile von Axel Springer

Karlsruhe (ots) - finanzen.net, Deutschlands führendes Finanzportal, startet in

die nächste Wachstumsphase. Am 15. November 2024 gab Inflexion, ein führender

europäischer Mittelstandsinvestor, bekannt, die Anteile von Axel Springer an der

finanzen.net Gruppe zu erwerben. Das Investment erfolgt zusammen mit den

finanzen.net-Gründern, Peter Schille und Jens Ohr. Eine entsprechende

Vereinbarung wurde am 14. November 2024 unterzeichnet.



finanzen.net wurde 2000 von Jens Ohr und Peter Schille unter dem Dach der

Smarthouse Media GmbH gegründet. 2010 folgte die Ausgründung in eine

eigenständige Gesellschaft, die finanzen.net GmbH, an der Axel Springer neben

den Gründern mehrheitlich beteiligt ist.







Broker-Geschäft finanzen.net ZERO, dem Finanzportal finanzen.net und der

Echtzeit-Börsensoftware für Anleger, TraderFox. Die bislang getrennt geführten

Geschäftseinheiten der finanzen.net Gruppe sollen von Inflexion, den Gründern

und dem Management zu einem Unternehmen zusammengeführt werden. Für die

finanzen.net Gruppe ergeben sich durch die Vereinbarung künftig neue

Wachstumschancen. Insbesondere ist geplant, das Produktportfolio um Spar- und

Investitionsprodukte zu erweitern.



Jens Ohr und Peter Schille, Gründer und Gesellschafter von finanzen.net: "Die

Partnerschaft mit Inflexion eröffnet eine spannende neue Phase für finanzen.net

mit beschleunigtem Wachstum. Bei der Wahl von Inflexion als Partner haben uns

ihre Erfahrungen mit gründergeführten Unternehmungen und das umfassende

Branchen-Verständnis klar überzeugt. Wir danken Axel Springer für die

Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, finanzen.net von einer reinen

Medienmarke in Deutschlands führendes Finanzökosystem zu transformieren. Wir

freuen uns darauf, das Unternehmen nun gemeinsam mit Inflexion

weiterzuentwickeln."



Maximilian von Richthofen, CEO der finanzen.net Gruppe: "Unser Ziel ist klar:

Wir wollen finanzen.net ZERO in Verbindung mit dem Geschäft für

Finanzinformationen zur Investment Plattform der Wahl für Anleger, Sparer und

Trader machen. Mehr denn je wird der Fokus von finanzen.net künftig auf

innovativen technologischen Angeboten für den Kapitalmarkt liegen. Ich freue

mich sehr, dass wir mit Inflexion einen erfolgreichen Wachstumsinvestor gewonnen

haben, der mit Investitionen in Produkte und Technologie dazu beitragen wird,

diese Strategie gemeinsam umzusetzen. Ein Dank gebührt ganz besonders dem

herausragenden finanzen.net-Team und unserem bisherigen Gesellschafter Axel

Springer, der uns größtmögliche unternehmerische Freiheit ermöglicht und damit Seite 2 ► Seite 1 von 2



