Medizintechnikindustrie nutzt die globale Ausstrahlung im Wettbewerb um Innovationsführerschaft

Sal-Paradise schrieb gestern 10:39

Hier kann man einen Einblick bekommen, wie Microsoft KI monetarisieren möchte:



Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit KI



https://www.microsoft.com/de-de/ai



Da ist jetzt eine größere Auswahl, die für unterschiedliche Kunden bereitgestellt werden und wir werden über die nächsten Quartale dann (hoffentlich) sehen, ob und in welchem Umfang die avisierte Monetarisierung umgesetzt werden kann. Es kommen ja immer wieder Stimmen, die Zweifel daran haben, ob die bekannten Hyperscaler ihre Investitionen in eine langfristige Monetarisierung umsetzen können, was natürlich eine berechtigte Frage ist, wenn mein Unternehmen XX-Milliarden $ z.B. an NVDA überweist, um deren für KI nötigen Produkte in ihre Rechenzentren zu bekommen. Bekannt für die aktuelle Monetarisierung ist z.B. MS-365-Copilot



https://stock3.com/news/microsoft-jetzt-wird-mit-ki-auch-geld-verdient-12739716



Dazu gibt es einen interessanten Bericht mit Aussagen von CEO Nadella, was das Tool angeht, mit dem MSFT per Abo-Modell periodische Einkünfte erzielen möchte:



https://www.nzz.ch/technologie/microsoft-entwickelt-nun-selbst-chips-fuer-ki-und-cloud-anwendungen-ld.1765752



Was man auch nicht vergessen sollte, sind andere KI-Themenfelder wie z.B. "Sicherheit", die ohne KI nicht mehr generiert werden könnte. Integrität der eigenen Daten, sowie aller Kunden (z.B. Azure) sind unabdingbar, aber auch teuer, deren Kosten man mit Abo-Modellen wie MS-365-Copilot erfolgreich unterhalten kann und mit jedem Kunden mehr Geld in die Kassen spült. Nach all den Jahrzehnten mit MSFT daran zu zweifeln, dieses Unternehmen würde aus jedem investierten $ keine ausreichenden Gewinne erzielen, halte ich für recht naiv. MSFT ist und bleibt eine Cashcow und ich für meinen Teil habe keinerlei Zweifel, dass sie ihre eigenen Ziele bezüglich Umsatz/Gewinn, so wie auch die letzten Jahre beständig erreichen werden.



Hier noch die neuesten News was KI angeht, die Nadella gerade eben in Berlin vorgestellt hatte:



https://news.microsoft.com/de-de/microsoft-ai-tour-satya-nadella-stellt-neueste-ki-entwicklungen-in-berlin-vor/



All das ist recht viel Text und natürlich nur für jene gedacht, die in diese Thematik tiefer eintauchen möchten. Die Quintessenz aus all dem ist, dass MSFT natürlich jetzt schon Geld mit KI, also dem investierten Geld verdient und in Zukunft dieses Income steigern wird. Denkt immer daran, dass wir am "Anfang" einer digitalen Revolution stehen, die schon immer von Menschen begleitet wurden, die aus einer falschen Intention heraus all diese Dinge in Frage stellen. Lasst sie zweifeln, solange wir mit MSFT-Aktien Geld verdienen. Die haben ihre (falsche) Meinung und wir das Geld und so soll es sein !