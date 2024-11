Bullen haben sichtlich zu kämpfen

Für einen kleinen Kursschub konnten zuletzt vorgelegte Quartalszahlen sorgen, der Konzern hob nämlich seine Gesamtjahresprognose leicht an. Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn zwischen 7,20 und 7,30 US-Dollar je Aktie, zuvor war die Firma von 7,00 bis 7,30 US-Dollar ausgegangen. Hintergrund sei die Erwartung, dass die Ausgaben der Konsumenten steigen, wenn die Zinssenkungen der US-Notenbank Fed die Kreditkosten nach unten bringen.

Solange sich 3M in einer Handelsspanne zwischen 120,00 und auf der Oberseite 142,00 US-Dollar aufhält, bleibt das Kursgeplänkel dazwischen als neutral zu bewerten. Ein Anstieg über die obere Marke dürfte aber eine mittelfristig günstige Ausgangslage für ein größeres Kaufsignal mit Zielen bei 152,30 und darüber 174,70 US-Dollar schaffen und sich hierdurch für ein Long-Investment qualifizieren. Eine überschießende Welle könnte sogar an 180,00 US-Dollar heranreichen, ehe eine längere Konsolidierung wieder ansteht. Auf der Unterseite sollte es zu keinem nachhaltigen Wochenschlusskurs mehr unterhalb von 120,00 US-Dollar kommen, Notierungen darunter könnten nämlich einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend begünstigen, dies würde mit Abschlagsrisiken zurück auf 112,00 US-Dollar einhergehen.

3M Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald 3M über 142,00 US-Dollar auf Wochenbasis ansteigt, werden rasch Kursgewinne an 152,30 und darüber an 174,70 US-Dollar erwartet. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ4NN3 abgeschlossen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 200 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 3,90 und 6,14 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 120,00 US-Dollar nicht überschreiten, dies wurde mit einem Stopp-Kurs im Schein von 0,67 Euro einhergehen. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend eingeplant werden.