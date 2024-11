TÜV Rheinland AG / TÜV Rheinland vereinbart Übernahme von Bilprovningen ...

TÜV Rheinland vereinbart Übernahme von Bilprovningen / Eines der führenden Unternehmen für Fahrzeugprüfungen in Schweden soll Teil von TÜV Rheinland werden / 109 Prüfstellen, rund 650 Mitarbeitende (FOTO) Köln (ots) - TÜV Rheinland hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Bilprovningen, einem der führenden Unternehmen für Fahrzeuguntersuchungen in Schweden, unterzeichnet. Das Unternehmen befindet sich bislang in staatlichem Besitz und wird - vorbehaltlich der abschließenden Zustimmung der schwedischen Behörden - bis Mitte Dezember 2024 Teil von TÜV Rheinland. Bilprovningen (Schwedisch für Fahrzeugprüfung) bietet mit 109 Prüfstellen und rund 600 Mitarbeitenden in ganz Schweden Fahrzeuguntersuchungen an und erzielte 2023 einen Umsatz von mehr als 80 Millionen Euro. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Sundbyberg bei Stockholm. Bilprovningen bietet neben der Fahrzeuguntersuchung über die erst kürzlich übernommene SMP Svensk Maskinprovning AB mit mehr als 60 Mitarbeitenden außerdem eine breite Palette von Prüf- und Inspektionsdienstleistungen für schwere Maschinen und Anlagen für die Automobil-, Landwirtschafts-, Bau- und Energiebranche an. Hinzu kommt ein Labor zur Sicherheitsprüfung von Maschinen in der Stadt Umeå.

TÜV Rheinland erstmals mit Fahrzeuguntersuchungen in Skandinavien