1 Outperformer-Dividenden-Aktie, die Bill Gates für 98.680.000 USD gekauft hat

Bill Gates besaß viele Jahrzehnte nur Microsoft -Aktien und wurde dank seines unternehmerischen Geschicks so zum Multi-Milliardär. Doch seitdem er sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, widmet er sich neuen Fragestellungen und investiert über die Bill & Melinda Gates Foundation in viele weitere Unternehmen.

Bill Gates bevorzugt Qualitätsunternehmen mit guter Marktstellung, die über einen Wettbewerbsvorteil verfügen und deshalb eine stabile Entwicklung aufweisen.

Im dritten Quartal 2024 nahm er folgende Aktie neu in sein Portfolio auf.

PACCARs Geschäft

Ähnlich wie Bill Gates stammt auch der Nutzfahrzeug-Hersteller PACCAR mit Sitz in Bellevue aus dem US-Bundesstaat Washington (USA). Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und ist heute ein führender Anbieter seines Segments.

Unter den Marken Kenworth, Peterbilt und DAF verkauft PACCAR über ein unabhängiges Händlernetz Nutzfahrzeuge für Fern- und Offroad-Transporte. Ergänzend vertreibt PACCAR Ersatzteile und bietet über PacLease Finanzlösungen wie Kredit- und Leasingangebote für Firmen sowie Bestandsfinanzierungen für Händler an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen unter den Marken Braden, Carco und Gearmatic industrielle Winden her.

PACCAR erwirtschaftet 53,6 Prozent seiner Umsätze in den USA, 24,9 Prozent in Europa und 21,5 Prozent in weiteren Regionen der Welt (Stand: 2023).

Entwicklung & Bewertung

Die gute Aufstellung schlägt sich auch in den Zahlen nieder. So sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 18.997 auf 35.127 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.359 auf 4.601 Millionen US-Dollar gestiegen.

Dabei wies der Konzern eine gute durchschnittliche Gewinnmarge von 8,4 Prozent und durchgängig zweistellige Eigenkapitalrenditen auf, während die Eigenkapitalquote im dritten Quartal 2024 mehr als 43 Prozent erreichte.

Wie er es von Warren Buffett gelernt hat, achtet Bill Gates auch auf die Aktienbewertung, die derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,9 nicht hoch erscheint (15.11.2024).

Obwohl Nutzfahrzeuge keine Güter des täglichen Bedarfs darstellen, erzielte PACCAR in den vergangenen 85 Jahren stets Gewinne, wodurch sich der Kurs relativ stabil entwickelte. Darüber hinaus ist die Aktie bisher stärker als viele bekannte Indizes wie der S&P 500 oder der MSCI World gestiegen.

Regelmäßige Dividenden

Aktionäre wie Bill Gates könnten auch die regelmäßigen Dividenden mögen, die PACCAR meist fünfmal im Jahr auszahlt. In den vergangenen zwölf Monaten waren es 4,37 US-Dollar je Anteil, sodass die Aktie derzeit zu einer Rendite von 3,8 Prozent notiert (15.11.2024).

Weitere Transaktionen

Bill Gates hat im dritten Quartal 2024 zudem seinen FEDEX-Aktienbestand um 65,2 Prozent erhöht und bei Waste Management, Berkshire Hathaway und Microsoft leichte Positionsverringerungen vorgenommen.

Fazit Bill Gates

Mit PACCAR hat Bill Gates im dritten Quartal 2024 sein Portfolio um ein weiteres gutes Unternehmen mit attraktiver Bewertung und regelmäßiger Dividende ergänzt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg.