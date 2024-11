Generali übertrifft die Schätzungen – Gewinn gestiegen

Generali übertrifft die Schätzungen für den Neunmonatsgewinn trotz der erheblichen Auswirkungen von Naturkatastrophen um 930 Millionen Euro, wie der Versicherer am Freitag in Turin mitteilte.

Umweltschäden en masse, aber trotzdem alles im grünen Bereich: Der italienische Versicherer Generali geht mit guten Zahlen voran. Die Anleger honorieren am Freitag den Einblick in die Bücher des Versicherungsriesen.

Der Betriebsgewinn stieg um 7,9 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro und übertraf damit den Konsens der Analysten von 5,15 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte konzernweit im Jahresvergleich um ein Viertel auf knapp 1,7 Milliarden Euro zu. Analysten hatten nur mit etwa 1,5 Milliarden Euro gerechnet.

Das sagt der Finanzvorstand

"Mit Blick auf die kommenden Monate sind wir voll und ganz darauf ausgerichtet, alle Ziele des Plans 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' erfolgreich zu erreichen und arbeiten weiter an der neuen Strategie, die am 30. Januar 2025 vorgestellt wird", kommentierte Cristiano Borean, Finanzvorstand der Generali Gruppe, in der Mitteilung.

Besonders die Schaden- und Unfallversicherung legte kräftig zu – ein Bereich, der im Vorjahr noch stark unter Unwettern gelitten hatte. Auch die Sparten Lebensversicherung und Kapitalanlagen verzeichneten starke Ergebnisse.

Die Generali-Aktie reagierte prompt und kletterte am Freitag um fast fünf Prozent.

Zielvorgaben erreicht

Die Zielvorgaben für 2021 bis 2024 sahen ein ehrgeiziges Wachstum vor. Der Gewinn je Aktie sollte jährlich um 6 bis 8 Prozent steigen. Zudem sind Dividenden von 5,2 bis 5,6 Milliarden Euro für den gleichen Zeitraum vorgesehen gewesen. Mit der Ausschüttung von 5,5 Milliarden Euro bis 2023, inklusive der jüngsten Dividendenzahlung im Mai, hat Generali dieses Ziel bereits erreicht.

Fazit

Mit der erfolgreichen Erreichung der ambitionierten Ziele des aktuellen Plans festigt Generali seine Position am Markt und blickt optimistisch in die Zukunft. Das goutieren die Anleger: In diesem Jahr konnten die Anteilsscheine der Generali bereits um knapp 40 Prozent zulegen.

