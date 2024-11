Möglicher Übernahmekampf beschert Evotec Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein möglicher Übernahmekampf um Evotec hat den Aktienkurs des Wirkstoffforschers am Freitag beflügelt. Die US-Biotechfirma Halozyme Therapeutics will das Hamburger Unternehmen für 11 Euro je Aktie in bar beziehungsweise 2 Milliarden Euro kaufen, wie sie am Donnerstagabend mitgeteilt hatte. Evotec bestätigte den Eingang einer entsprechenden Interessensbekundung. Schon seit Wochenbeginn ist bekannt, dass der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung an Evotec zuletzt aufgestockt hatte.

Mit einem Sprung bis auf 10,62 Euro gleich zu Handelsbeginn setzten die Evotec-Titel am Freitag ihre seit Montag beschleunigte, aber zwischendurch stockende Erholungsrally fort. Sie waren damit so teuer wie zuletzt Mitte Mai. Um die Mittagszeit stand noch ein Kursplus von gut 18 Prozent auf 10,19 Euro zu Buche, womit Evotec die Gewinnerliste im Nebenwerte-Index SDax unangefochten anführte.