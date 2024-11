DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1700 auf 1350 Pence gesenkt. Nach der Nominierung von Robert F. Kennedy junior als Trumps Kandidat für das Gesundheitsministerium seien alle Wetten auf die Briten geschlossen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf die Bewertung hätte sich ansonsten vielleicht etwas Geduld ausgezahlt, solange das Rückschlagsrisiko nicht dagegen spreche. Gerade dies sei aber nun äußerst fraglich. Impfstoffe gehörten zu den größten medizinischen Errungenschaften für die Gesundheit der Menschheit, doch Kennedy teile diese Auffassung unglücklicherweise nicht. Er sei nicht nur prominenter Coronaimpfungs-Skeptiker, sondern habe wiederholt den Sinn der Impfung von Kindern generell infrage gestellt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 09:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 15,91EUR auf Tradegate (15. November 2024, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,5

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m