Impfstoffwerte unter Druck - Trump nominiert Skeptiker

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Europäische und US-amerikanische Impfstoff-Aktien haben mit deutlichen Kursverlusten auf die Nominierung des Impfskeptikers Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister in der künftigen Regierung von Donald Trump reagiert. Papiere von Sanofi , GSK und Bavarian Nordic sanken am Freitagmittag um 2,7 bis 16,6 Prozent. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care war in der Sektorübersicht mit minus 2,6 Prozent klares Schlusslicht.

Bereits am Vorabend kurz vor US-Börsenschluss hatten die Titel der in den USA gehandelten Vakzinhersteller in Reaktion auf die Nominierung erheblich nachgegeben. Am Freitag setzten sie ihre Talfahrt im vorbörslichen US-Handel etwas gebremst fort. Pfizer hatten am Donnerstag 2,6 Prozent tiefer geschlossen. Die Anteilsscheine von Biontech , Moderna und Novavax waren bis zu gut 7 Prozent abgesackt.