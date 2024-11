Die Erfolge der Caritas Regensburg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hannover (ots) - Keine Unterbesetzung, niedriger Krankenstand und geringeFluktuation - es gibt in Deutschland tatsächlich Pflegeunternehmen, für die derFachkräftemangel inzwischen kein Thema mehr ist. Eine attraktiveArbeitgebermarke, Sichtbarkeit in der Region und ein zeitgemäßerBewerbungsprozess sind die Bausteine, mit denen Max Grinda und Felix HahnewaldPflegeeinrichtungen bei der systematischen Gewinnung von Pflegekräftenbundesweit unterstützen. Wie es ihnen mit FM Recruiting gelang, dieMitarbeitersuche der Caritas Regensburg auf eine solide Grundlage zu stellen,erfahren Sie hier.Den Pflegeunternehmen ist in der Regel bewusst, dass die hohe Arbeitsbelastung,der Zeitdruck und die Überstunden ihre Mitarbeiter an den Rand ihrer psychischenund körperlichen Möglichkeiten bringen, was zwangsläufig zu steigendenKrankenständen, anhaltender Unzufriedenheit und Kündigungen führt. Sie würdendie Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte gern verbessern, doch sie haben ebenauch Verpflichtungen zu erfüllen, die einer Entlastung des Personalsentgegenstehen. "Das große Problem ist, dass wir es mit einem sich selbstverstärkenden Kreislauf zu tun haben: Je schwieriger die Lage ist, desto mehrPflegekräfte geben auf, wobei sich dadurch die Bedingungen noch weiterverschlechtern und die Zahl der Kündigungen zwangsläufig zunimmt", sagt MaxGrinda, Geschäftsführer von FM Recruiting, einem Unternehmen der FM ConsultingGmbH. "Das ist allerdings noch nicht alles, denn gibt es einmal eine hoheFluktuation, spricht sich das in der Region schnell herum und damit wird es fürdas Pflegeunternehmen immer schwerer, neue Mitarbeiter zu gewinnen.""Wer diesen Teufelskreis durchbrechen möchte, muss seine Attraktivität alsArbeitgeber verbessern und gleichzeitig beim Recruiting neue Wege gehen", fügtsein Geschäftspartner Felix Hahnewald hinzu. "Gefragt ist eine Gesamtstrategie,die kurzfristig die Probleme in den Griff bekommt und dabei Prozesse einführt,die für eine langfristige Lösung entscheidend sind." Unter dieser Prämissesorgen Max Grinda und Felix Hahnewald mit FM Recruiting für die Umsetzung einesKonzepts, das nicht nur Werbeanzeigen in den sozialen Medien und den Aufbaueiner überzeugenden Karriereseite umfasst, sondern auch auf die Steigerung derArbeitgeberattraktivität, die Vorqualifizierung der Bewerber und die Einführungeines Bewerbermanagementsystems abzielt. FM Recruiting arbeitet bundesweit undversteht sich als strategischer Partner der Pflegeeinrichtungen, deren