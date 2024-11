Meyer Burger brechen massiv ein - Verlust von größtem Kunden

nik100943 schrieb 04.11.24, 02:49

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen: das wird mit der ChipProduktion in Deutschland und in der EU ganz genau so laufen. Das geplante neue ChipWerk in Saarlouis ist schon abgeblasen. Die Hersteller Intel und Wolfspeed haben ihre hoch subventionierten ‼️ NeuBauten in Deutschland erstmal verschoben. Es gibt in Wahrheit keine Produktion gegen die RahmenBedingungen des WeltMarktes. Es sei denn, man beschreitet den Irrweg der grenzenlosen staatlichen Verschuldung à la USA. Und hofft dann, dass die Inflation die Schulden tilgt. Und, bei PV-Modulen und Chips wird es nicht bleiben. Gerade kippen die Märkte für "BatterieFahrzeuge". In Richtung VR China. Die TextilMärkte sind schon lange gekippt. In Richtung SüdOstAsien. Wie geht das weiter, angesichts dramatisch steigender ProdKosten in Deutschland und in der EU ❓So gesehen, die Diskussion über Meyer- Burger ist eigentlich nur der Anfang. Von was, das ist die Frage !!