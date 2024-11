ROUNDUP 2 Weniger Firmengründungen und kaum noch neue Jobs Die schwache Konjunktur in Deutschland kommt zunehmend auf dem Arbeitsmarkt an. Die Zahl der Unternehmen geht zurück und der Pessimismus bei den Firmen nimmt zu. Weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Stagnation bei der Zahl …