Aktien Frankfurt Dax holt Verluste fast auf - Übernahmerally bei Evotec Der Dax setzt seinen Schlingerkurs am Freitag fort. Nach schwachem Start und zwischenzeitlich kleinem Plus lag der deutsche Leitindex am Nachmittag wieder 0,2 Prozent im Minus bei 19.229 Punkten. Im frühen Handel war noch an seine …