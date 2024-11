Boehringer Ingelheim entscheidet sich für Veeva Vault CRM

„Wir freuen uns darauf, unsere innovative Forschung mit bis zu 25 neuen Behandlungsmethoden, die bis 2030 auf den Markt kommen sollen, Patienten auf der ganzen Welt zugutekommen zu lassen. Veeva ist seit vielen Jahren unser globaler CRM-Standard und wir freuen uns darauf, auf unserer erfolgreichen Partnerschaft aufzubauen und die Zukunft der Biowissenschaften mitzugestalten, indem wir auf Veeva Vault CRM umsteigen", sagte Uday Bose, Leiter der Abteilung für Humanpharmazie, globale Kundenerfahrung und Geschäftssteuerung bei Boehringer Ingelheim. „Veeva teilt unser Ziel, herausragende Kundenerfahrungen zu bieten, und unsere fortgesetzte Zusammenarbeit verspricht, die Umgestaltung der Geschäftsprozesse zu unterstützen, um Einführungsprozesse zu beschleunigen und ein hochgradig personalisiertes Engagement zu fördern."

Boehringer Ingelheim möchte seine bestehenden Lösungen Veeva Commercial Cloud und seine Plattformen One Medicine und Amplify ausbauen, die Entwicklungsprozesse und Daten auf Veeva Development Cloud verbinden.

„Boehringer Ingelheim verfolgt einen zukunftsorientierten Ansatz bei der Vereinheitlichung seiner Technologie- und Datenlandschaft, um schnell Therapien zur Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier bereitzustellen", so Tom Schwenger, Vorstandsvorsitzender und Leiter im Bereich Kundenbeziehungen bei Veeva. „Ich freue mich sehr, dass unsere langjährige Partnerschaft mit dem Wechsel zu Veeva Vault CRM weiter ausgebaut wird."

Boehringer Ingelheim wird an der Eröffnungs-Keynote des Veeva Commercial Summit Europe teilnehmen und darüber sprechen, wie Vault CRM eine Schlüsselrolle für zukünftige kommerzielle Agilität, Innovation und Differenzierung spielt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Veeva Vault CRM finden Sie hier: veeva.com/eu/VaultCRM

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Juli 2024 endenden Zeitraum aufgeführt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können.

Kontakt:

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

+44-790-430-0698

meera.lakhani-patel@veeva.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/boehringer-ingelheim-entscheidet-sich-fur-veeva-vault-crm-302307101.html

Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 215,9EUR auf Tradegate (15. November 2024, 14:37 Uhr) gehandelt.