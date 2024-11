UNTERNEHMEN vom 15.11.2024 - 15.15 Uhr

SAN DIEGO/HAMBURG - Die US-Biotechfirma Halozyme Therapeutics will den deutschen Wirkstoffentwickler Evotec kaufen. Dem Unternehmen sei ein entsprechender Vorschlag übermittelt worden, teilten die Amerikaner am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar und bewerte Evotec mit zwei Milliarden Euro. Evotec bestätigte den Eingang einer dementsprechenden Interessensbekundung. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Mit dem Angebot könnte ein Übernahmekampf bevorstehen. Die Evotec-Aktie legte am Freitag deutlich zu.

TURIN - Der italienische Versicherer Generali hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der operative Gewinn legte konzernweit im Jahresvergleich um ein Viertel auf knapp 1,7 Milliarden Euro zu, wie der Allianz-Rivale am Freitag in Turin mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten lediglich mit gut 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Besonders deutlich fiel das Plus in der Schaden- und Unfallversicherung aus - vor einem Jahr hatten Unwetter die Sparte stark belastet. Auch in der Lebensversicherung und dem Kapitalanlagegeschäft zogen die Ergebnisse an. Die Generali-Aktie legte in Mailand am Vormittag um fast fünf Prozent zu und baute damit ihr Jahresplus auf über 40 Prozent aus.

ROUNDUP: Deutsche Euroshop wird etwas optimistischer nach Gewinnsprung

HAMBURG - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop blickt nach neun Monaten optimistischer auf das Gesamtjahr. Im laufenden Jahr sollten die Ergebniszahlen etwas besser ausfallen als bislang in Aussicht gestellt. So dürfte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) nur noch auf 207 bis 211 Millionen Euro zurückgehen - das wäre im Bestfall marginal weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Bislang standen 204 bis 210 Millionen auf dem Zettel. Die im Nebenwerteindex SDax notierte Aktie trat am Freitag auf der Stelle.

ROUNDUP: Solarhersteller Meyer Burger verliert großen Kunden

THUN/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/THALHEIM - Der angeschlagene Solarhersteller Meyer Burger verliert einen wichtigen Auftraggeber. Der größte Kunde Desri kündige den Rahmenvertrag mit sofortiger Wirkung, teilte das Unternehmen mit. Man analysiere derzeit die Situation. Es sei davon auszugehen, dass die Bemühungen um die Restrukturierung wahrscheinlich beeinträchtigt würden. "Sollte die finanzielle Restrukturierung scheitern, könnte das Unternehmen nicht mehr in der Lage sein, seine Unternehmensfortführung zu gewährleisten." Gegen Mittag sackte die Aktie von Meyer Burger um 62 Prozent auf 45 Rappen ab, nachdem sie zeitweise vom Handel ausgesetzt waren.

^

Weitere Meldungen



-Reederei MSC kann bei der HHLA einsteigen

-Kreise: Volocopter soll von Chinesen übernommen werden -Dammbruch in Brasilien: Vale und BHP freigesprochen

-ROUNDUP: Industriegipfel beim Kanzler ohne Mehrheit

-Techniker Krankenkasse warnt vor 'Beitragsschock'

-Amazon beendet Lieferdienst 'Fresh' in Deutschland

-ROUNDUP: Lösung für Deutschlandticket in Sicht

-Weil begrüßt Zustimmung der Union für Deutschlandticket -Merz: Schwierige Gespräche zu Deutschlandticket nach 2025 -Fernzüge der Bahn im Oktober nur wenig pünktlicher

-Bahnindustrie mit Licht und Schatten

-Weniger Firmen in Deutschland gegründet

-Erster von China kontrollierter Hafen in Peru eröffnet -Bundesverwaltungsgericht weist Klage gegen LNG-Terminal ab -Studie sieht Hamburg als Wasserstoff-Drehkreuz°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 286,8 auf Tradegate (15. November 2024, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +33,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,50 %. Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +5,47 %/-42,47 % bedeutet.