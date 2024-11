Ungleichheit in G20-Ländern stark gestiegen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In den führenden Industrie- und Schwellenländern (G20-Gruppe) besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung nach Datenanalysen der Entwicklungsorganisation Oxfam 31 Prozent des gesamten Vermögens. Die ärmere Hälfte besitze lediglich fünf Prozent, heißt in einem veröffentlichten Oxfam-Bericht. Insgesamt sei das Vermögen des reichsten Prozents in den G20-Ländern in den vergangenen zwei Jahrzehnten um fast 150 Prozent auf 68,7 Billionen US-Dollar (65,16 Billionen Euro) gestiegen.

Für die Berechnung zur Vermögensverteilung in den G20-Ländern verwendete Oxfam nach eigenen Angaben die verfügbaren Daten aus dem UBS Global Wealth Report 2023.