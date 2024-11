Wieder tödliche Kämpfe und Angriffe im Gazastreifen

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär hatte in dem Gebiet schon in der Vergangenheit angegriffen, um dort gegen die Hamas vorzugehen, die nach Darstellung des Militärs auch von dort aus operiert.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem fünf Todesopfer in den Städten Gaza und Beit Lahia im Norden sowie zwei weitere in Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets. Demnach sollen außerdem zwei Palästinenser in der Nähe der Stadt Rafah im Süden getötet worden sein. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete, dass in den vergangenen 24 Stunden 28 Palästinenser im Zuge der Kämpfe ums Leben gekommen seien.

Israels Armee teilte mit, in mehreren Gegenden im Gazastreifen gegen Terrororganisationen vorzugehen. Terroristen seien eliminiert und Waffen entdeckt worden.

Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Nach Angaben aus dem Gazastreifen gibt es bei israelischen Angriffen auch immer wieder viele zivile Opfer.

Die israelische Luftwaffe tötete Armeeangaben zufolge im Gazastreifen auch mehrere Mitglieder der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ), darunter einen Mann, der für den Raketenbeschuss der Gruppe auf israelisches Gebiet aus der Stadt Gaza verantwortlich gewesen sein soll.

Der PIJ hält im Gazastreifen noch immer aus Israel entführte Menschen fest. Die Gruppe veröffentlichte auch ein neues Geisel-Video.