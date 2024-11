BrandPilot AI Inc. startet Social Runway, eine All-in-One Social Media Management Plattform für Creator und Marken

Toronto, Ontario – (15. November 2024) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) („BPAI“ oder das „Unternehmen“), eine führende AdTech-KI-Plattform, freut sich, die Einführung von Social Runway bekannt zu geben. Dabei handelt es sich um eine Webanwendung, die Marketern eine umfassende Suite an Tools bietet, um alle Social-Media-Bedürfnisse an einem Ort zu verwalten.

Content-Bibliothek

Um eine erweiterte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte:

https://images.newsfilecorp.com/files/5341/230108_6339dfef84f55862_002 ...

Social Runway ermöglicht Marketern eine effiziente Verwaltung ihrer Social-Media-Präsenz mit Funktionen, die Arbeitsabläufe optimieren und die Leistung verbessern. Mit Social Runway können Marketer:

- Social-Media-Nachrichten und -Kommentare aus einem zentralen Posteingang verwalten, um schnelle und effiziente Antworten zu gewährleisten.

- Ansprechende visuelle Inhalte entwerfen und erstellen durch die integrierte Canva-Integration von Social Runway.

- Engagierende Social-Media-Untertitel und Hashtags generieren mit der Funktion CaptionAI.

- Inhalte mühelos planen und veröffentlichen – auf allen großen Social-Media-Plattformen mit einer intuitiven Kalenderansicht, um eine konsistente und strategische Online-Präsenz sicherzustellen.

- Wichtige Leistungskennzahlen überwachen und individuelle Berichte mit wichtigen Erkenntnissen erstellen, um die Effektivität der Social-Media-Strategien zu analysieren.

Kalenderansicht für Inhalte

Um eine erweiterte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte:

https://images.newsfilecorp.com/files/5341/230108_6339dfef84f55862_003 ...

Konto-Einblicke

Um eine erweiterte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte: