USA Industrieproduktion sinkt etwas weniger als erwartet In den USA ist die Industrieproduktion im Oktober weniger als erwartet gefallen. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtherstellung des Verarbeitenden Gewerbes um 0,3 Prozent zurück, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. …