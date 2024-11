Bitcoin knapp unter Rekordhoch - Anleger warten auf konkrete Schritte von Trump Am Ende einer Woche voller Rekorde hat der Bitcoin am Freitag nur noch etwas zugelegt. Auf der Handelsplattform Bitstamp notierte die älteste und bekannteste Kryptowährung bei rund 89.000 US-Dollar und damit rund 2.000 Dollar höher als am Vorabend. …