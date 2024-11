Etwas mehr Ruhe an den Börsen nach US-Wahlen und Ampel-Aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - An den Börsen können die Anleger in der neuen Woche wohl etwas durchatmen. Die Berichtssaison der Unternehmen klingt allmählich aus. Auch seitens Politik und Zinsen stehen nach Donald Trumps Wahlsieg und dem Aus für die deutsche Ampel-Koalition zunächst keine wichtigen Weichenstellungen an.

"Die unmittelbare Reaktion auf die geänderte politische Gemengelage in Washington und Berlin ist an den Aktienmärkten verdaut", schreibt Analyst Sören Hettler von der DZ Bank. Seit dem klaren Erfolg von Trump und seinen Republikanern bei den US-Wahlen hätten die wichtigsten New Yorker Aktienindizes ein merkliches Plus verbucht. Dagegen hätten sich der Dax und sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 - trotz Schwankungen nach dem zeitgleichen Aus für die Ampel - unter dem Strich wenig von der Stelle bewegt.