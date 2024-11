Ölpreise geben nach - Schwache Daten aus China

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 71,98 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember sank um 57 Cent auf 68,13 Dollar.

Als Grund für die eingetrübte Stimmung am Ölmarkt verwiesen Beobachter auf Konjunkturdaten aus China, die unter dem Strich negativ interpretiert worden seien. So hatte sich das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober überraschend etwas abgeschwächt. Der Einzelhandelsumsatz entwickelte sich hingegen deutlich besser als von Analysten prognostiziert.