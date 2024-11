Tripti Sinha wird erneut zur Vorsitzenden und Chris Chapman zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands von ICANN ernannt

ISTANBUL, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) freut sich, die erneute Ernennung von Tripti Sinha zur Vorsitzenden des ICANN-Vorstands und die Ernennung von Chris Chapman zum stellvertretenden Vorsitzenden bekannt zu geben. Beide Ernennungen treten unmittelbar nach der 81. öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats in Istanbul vom 9. bis 14. November 2024 in Kraft.

Sinha ist seit 2018 Mitglied des ICANN-Vorstands und verfügt über einen bemerkenswerten Hintergrund in den Bereichen Cyber-Infrastruktur und globale Internetpolitik. Durch ihr fundiertes technisches Wissen in Kombination mit ihrer strategischen Perspektive auf die globalen Internetanforderungen wird Sinha die Bemühungen von ICANN um ein sicheres, stabiles und weltweit zugängliches Internet weiter vorantreiben können.