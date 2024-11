Wie die IDD GmbH Unternehmen dabei unterstützt, ihren Datenschutz durchgehend zu verbessern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Spätestens seit der Einführung der NIS-2-Richtlinie sindUnternehmen dazu angehalten, ihre IT-Sicherheitsstandards zu optimieren. Dochauch im Allgemeinen ist Datenschutz ein Thema, dem sie sich verstärkt widmensollten - zwischen alltäglichen Anforderungen und komplexen Auflagen fehlthierfür allerdings oft die nötige Zeit. Entsprechende Unterstützung bietet dieIDD GmbH: Was ihr Angebot umfasst und wie sie ihre Kunden im Detail unterstützt,erfahren Sie hier.Zwar weiß ein guter IT-Leiter in der Regel, wie er seine Daten schützt. Dochdurch das allgemein hohe Arbeitspensum im Tagesgeschäft bleibt oft keine Zeit,auch die formalen Anforderungen umfassend zu erfüllen. Dabei ist Datenschutzlängst kein Thema, das man kurzfristig angehen kann - im Gegenteil: Einnachhaltiger Schutz der Daten erfordert eine sorgfältige, schrittweiseUmsetzung. "Wer sich jetzt nicht konsequent um den Datenschutz kümmert und keinepassenden Lösungen dafür findet, alle notwendigen Schritte trotz vollerTerminkalender anzugehen, wird bald mit den Folgen einer mangelhaften Compliancezu kämpfen haben", mahnt Dietmar Niehaus, Experte für Datenschutz undIT-Sicherheit bei der IDD GmbH. "Wenn Unternehmen diese Lücke nicht schließen,riskieren sie demnach nicht nur hohe Strafen, sondern auch das Vertrauen ihrerKunden und die eigene Marktstellung.""Natürlich dürfen die notwendigen Maßnahmen nicht in einem 'Hauruck-Verfahren'umgesetzt werden - und das müssen sie auch nicht: Wer sich für den Datenschutzein Jahr Zeit nehmen möchte, kann dies in Zusammenarbeit mit uns mit einemmonatlichen Aufwand von gerade einmal einer Stunde entspannt angehen", fügt erhinzu. Durch das Angebot der IDD GmbH erhalten Unternehmen nicht nur einesichere Basis für den Datenschutz, sondern auch eine verlässliche Grundlage fürzukünftige IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dietmar Niehaus selbst blickt auf über 17Jahre Erfahrung im Bereich Datenschutz zurück und unterstützt kleine undmittelständische Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter. Dankpraxisnaher Lösungen und der Schulung von Mitarbeitern konnten so bereits über70 Unternehmen den komplexen Datenschutzanforderungen erfolgreich begegnen.Grundlegende Unterstützung zum Thema Datenschutz: Was Kunden der IDD GmbHhierbei erwarten könnenUm allen aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, bietet die IDD GmbH eineschlanke, aber umfassende Lösung, die es Unternehmen mit minimalem Zeitaufwandermöglicht, ihren Datenschutz kontinuierlich zu verbessern undaufrechtzuerhalten. Dabei beinhaltet das Angebot ein umfangreiches