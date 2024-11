Robert F. Kennedy – Vom Kampf gegen die Sucht zum Gesundheitsminister

Daher will Kennedy die Anti-Drogenprogramme in den USA ausweiten. In den Vereinigten Staaten grassiert derzeit eine Epedemie. Eine Fentanyl-Epidemie.

Fentanyl ist ein Schmerzmittel, das sich in seinen pharmakologischen Eigenschaften von Morphium ableitet. Es kommt als Gemisch aus China über südamerikanische Drogenkartelle in die USA.

In den Vereinigten Staaten gab es im Jahr 2022 etwa 109.600 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Drogenüberdosis, was einer Rate von 300 Todesfällen pro Tag entspricht.

Es stellte sich international und in den USA kaum die Frage, ob ein ehemaliger Drogensüchtiger für das Amt des Gesundheitsministers geeignet scheint, dessen Ministerium immerhin 22 Prozent des US-amerikanischen Haushalts ausmacht.

Was ihm aber noch viel größere Aufmerksamkeit bescherte, sind seine Aussagen, die er vorab und während des Wahlkampfes kundgab.

Unpopuläre Ansichten

Dies alles sagt Kennedy mit einer rauen "Eisenstimme", die er als Impfschaden deklariert. Seit Ende der 1990er leidet er an Dysphonie. Seine ablehnende Haltung gegenüber Impfungen rührt daher.

Während des Wahlkampfes hielt er sich gegenüber dem Impfen zurück. Klar ist, dass er dem Impfen ablehnend gegenüber steht. Er kündigte aber an, Impfsicherheitsdaten auf den Prüfsatand zu stellen. Während der Corona-Pandemie war er ein prominenter Gegner der Impfstoffe.

Zu Kennedys unpopulären-populären Behauptungen gehört, dass Wi-Fi Krebs und ein "undichtes Gehirn" verursache, dass Schießereien in Schulen auf Antidepressiva zurückzuführen seien, dass Chemikalien im Wasser dazu führen würden, dass Kinder zu Transgender werden würden, und dass AIDS möglicherweise nicht durch HIV verursacht werde.

Seine Kritik umfasst zudem die industrielle Landwirtschaft in den USA, insbesondere den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, er war jahrzehntelang auch als Umweltaktivist tätig.

Aber was ist von Kennedy als Gesundheitsminister zu erwarten?

"Make America healthy again"

Das ist ein umformulierter Wahlspruch Kennedys, dahinter verbirgt sich unschwer eine Anlehnung an Trumps Wahlslogan.

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender NPR, das vor der Bekanntgabe der Wahl stattfand, sagte Kennedy: "Präsident Trump hat mir drei Anweisungen gegeben: Er will, dass die Korruption und die Konflikte aus den Regulierungsbehörden verschwinden. Er möchte, dass die Behörden zu dem Goldstandard empirisch basierter, evidenzbasierter Wissenschaft und Medizin zurückkehren, für den sie einst berühmt waren. Und er will der Epidemie chronischer Krankheiten ein Ende setzen, indem er innerhalb von zwei Jahren messbare Auswirkungen auf die Verringerung chronischer Krankheiten erzielt."

In einer Erklärung auf Truth Social beschreibt der designierte US-Präsident seine Marschrichtung: "Viel zu lange wurden die Amerikaner vom industriellen Lebensmittelkomplex und den Pharmakonzernen erdrückt, die Täuschung, Fehlinformation und Desinformation betrieben haben, wenn es um die öffentliche Gesundheit ging."

Inwieweit dies Realität wird, bleibt abzuwarten. Die Märkte jedenfalls, reagierten empfindlich.

So regiert der Markt

Der Markt reagierte mit deutlichen Rücksetzern auf die womöglich bevorstehende Ernennung Kennedys zum Gesundheitsminister.

Die Aktie von BioNTech rauschte am Freitag um rund 12 Prozent nach unten. Sanofi ist um rund drei Prozent gefallen. Pfizer rutschte um gut 5 Prozent abwärts. Moderna fiel um satte 11 Prozent.

Hier sind einige Befürchtungen im Freitagshandel für die Zukunft eingepreist worden, was den möglichen Umgang der neuen US-Regierung mit Pharmaherstellern angehen wird.

Paul Chaplin wiederum, CEO von Bavarian Nordic, blieb zuversichtlich: "Das erste, was ich sagen würde, ist, dass wir während der ersten Amtszeit von Trump als Präsident gesehen haben, dass das Biodefense-Geschäft stark unterstützt wurde. Ich freue mich also auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung", erklärte er am Freitag. Speziell zu Impfstoffen sagte er: "Wir müssen uns mit den Fakten befassen. Ich denke, es ist besser, einfach abzuwarten und zu sehen, was mit der Ernennung wirklich passiert und wie die Politik aussehen wird.“

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion