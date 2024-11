Die größten Batteriezellenhersteller der Welt berichten über die von der Global Battery Alliance entwickelten harmonisierten Erwartungen an die Nachhaltigkeitsleistung

Zellhersteller, die mehr als 80 % des weltweiten Marktanteils für Elektrofahrzeugbatterien repräsentieren, haben ihre Lieferketten von Bergbauunternehmen über Raffinerien und Hersteller bis hin zu Recyclern mobilisiert, um an den Pilotprojekten teilzunehmen: Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), CALB Group Co. Ltd, Circularize, Circulor, FinDreams Battery, EVE Energy Co. Ltd, Glassdome, Gotion High-tech Co., Ltd, LG Energy Solution, Li Auto, Minviro, Minespider, Nanjing Fuchuang Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. Samsung SDI, Shenzhen Dianlian Technology, Shenzhen Precise Testing Technology Co., Ltd. und Sunwoda Electronic Co., Ltd.

Auf der Grundlage bestehender Vorschriften und freiwilliger Standards wurden von der GBA im Rahmen eines Multi-Stakeholder-Prozesses sieben Regelwerke entwickelt, die folgende Bereiche abdecken: Treibhausgasemissionen, Sorgfaltspflicht im Bereich Umwelt und Menschenrechte, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, biologische Vielfalt, Rechte indigener Völker und Kreislaufwirtschaft. In den Regelwerken werden grundlegende Erwartungen und führende Praktiken definiert, die den Unternehmen bei der Bewältigung von Risiken und Nachhaltigkeitsauswirkungen innerhalb ihrer Lieferketten helfen sollen. Die Teilnahme an dem Pilotprojekt ermöglichte es den Unternehmen, ihre Vorbereitungen mit den Sorgfaltspflichten der EU-Batterieverordnung zu vergleichen, die ab 2025 in Kraft treten wird.

Es wurden über 200 Nachhaltigkeitsberichte gesammelt, und fünf Pilotunternehmen nahmen zum ersten Mal an einer unabhängigen Datenprüfung teil, was einen wichtigen Schritt zur Etablierung des GBA-Batteriepasses als vertrauenswürdige Quelle für Nachhaltigkeitsindikatoren darstellt. Die GBA erprobte auch ein System zur Bewertung der Bemühungen von Unternehmen mit dem Ziel, in Zukunft eine Nachhaltigkeitszertifizierung auf Produktebene zu vergeben. Der GBA-Batteriepass nutzt digitale Produktpässe für die Datenerfassung, -aggregation, -bewertung und -überprüfung und bietet den Unternehmen weltweit harmonisierte Erwartungen für die Berichterstattung, eine Anleitung zur kontinuierlichen Verbesserung und die Anerkennung von Bemühungen, die über die Einhaltung von Vorschriften hinausgehen. Dies ermöglicht es, bei Investitions-, Beschaffungs- und Einkaufsentscheidungen weltweit vergleichbare Metriken zur Nachhaltigkeit der Batterie-Wertschöpfungskette anzuwenden. In Zukunft werden die GBA-Batteriepässe vergleichbare Daten für mehr als 20 Umwelt-, Sozial- und Governance-Kategorien in einem zuverlässigen Format liefern.

Inga Petersen, Executive Director der GBA, kommentierte den Start wie folgt: „Wir sind begeistert von den Ergebnissen des Batteriepasses 2024 und gratulieren allen teilnehmenden Organisationen zu diesem großen Erfolg. Dass die weltweit führenden Zellhersteller ihre Lieferketten mobilisieren, vorwettbewerblich arbeiten und über harmonisierte Nachhaltigkeitserwartungen berichten, stellt ein beispielloses Engagement für mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der Batterieindustrie dar, wie es in der GBA-Vision 2030 festgehalten ist."

