Vantage Australia feiert 15 Jahre Handelsinnovation mit bahnbrechendem Jubiläumsvideo

Sydney (ots/PRNewswire) - Zur Feier seines 15-jährigen Bestehens hat derführende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_v15vid_gy2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder "Vantage") einVideo mit dem Titel "The Ultimate Trading Machine*" veröffentlicht, eine Hommagean 15 Jahre Innovation, Präzision und das unermüdliche Streben nach derBefähigung von Händlern weltweit. Das Video fasst die Reise von Vantage zusammenund spiegelt den kühnen, ehrgeizigen Geist der Marke wider."Im Streben nach Spitzenleistungen sind Präzision und Geschwindigkeit alles",heißt es in dem Video. Seit 15 Jahren steht Vantage an der Spitze der Innovationund entwickelt sich ständig weiter, um den Bedürfnissen der Händler gerecht zuwerden. Dazu gehört die Einführung von Tools wie der eigenen mobilen App und dieIntegration mit TradingView. In der jüngsten Bewertung von Investing.com schnittVantage in mehreren Schlüsselkennzahlen, darunter Leverage, Spread-Wert,Spread-Stabilität, No-Slippage-Rate, Markttiefe und Swap-Wettbewerbsfähigkeit,am besten ab. Die Bewertung wurde während einer der volatilsten Phasen - denUS-Wahlen - durchgeführt. Vantage hat immer wieder neue Maßstäbe gesetzt undseine Position als weltweiter Marktführer im Online-Handel gefestigt.Seit seiner Gründung hat sich Vantage Lizenzen im Vereinigten Königreich, inAustralien, Südafrika, auf den Cayman-Inseln und in Vanuatu gesichert und sichals vertrauenswürdiger und regulierter Name in der Branche etabliert. Im Laufeder Jahre hat sich Vantage dazu verpflichtet, eine Modellmarke für Händler zusein und Partnerschaften mit angesehenen Organisationen wie NEOM McLaren ExtremeE, der UNESCO und dem UNHCR einzugehen, um sicherzustellen, dass das Unternehmenauch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet.Jack Kelly, Vertriebsleiter, Vantage Australia, sagte: "Bei der Feier des15-jährigen Bestehens von Vantage geht es nicht nur darum, auf unsere Leistungenzurückzublicken, sondern auch darum, den kollektiven Ehrgeiz und das Engagementunserer Händler und unseres Teams zu würdigen. Dieses Video ist ein Meilensteinauf unserem Weg, neue Maßstäbe in Sachen Innovation im Handel undKundenerfahrung zu setzen. Wir werden auch weiterhin die Grenzen des Machbarenausloten und uns dafür einsetzen, dass unsere Händler die Instrumente und die