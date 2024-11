AUTOMOBILI PININFARINA VERSTÄRKT SEINE PRÄSENZ IN FLORIDA MIT EINEM NEUEN EINZELHANDELSPARTNER IN WEST PALM BEACH

Der italienische Luxusautohersteller Automobili Pininfarina verstärkt seine Präsenz in Florida mit der Ernennung von Braman Automobili Pininfarina of Palm Beach in West Palm Beach, Florida , das Kunden ein maßgeschneidertes Ultraluxus-Erlebnis und Zugang zum 1.900 PS starken Battista Hyper GT bietet.

CAMBIANO, Italien, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina hat Braman Automobili Pininfarina of Palm Beach mit Sitz in West Palm Beach, Florida, zu seinem neuesten Einzelhandelspartner für Nordamerika ernannt. Damit wird das Weltklasse-Netzwerk der Marke an Spezialisten für Luxusfahrzeuge weiter gestärkt.

Die erstklassigen Luxus-Einzelhandelspartner von Automobili Pininfarina in Florida – darunter das neu ernannte Braman Automobili Pininfarina in Palm Beach – werden dafür sorgen, dass aktuelle und potenzielle Battista- und B95-Kunden im „Sunshine State" ein höchst individuelles Verkaufs- und Eigentümererlebnis erhalten.

Diese Ankündigung erfolgt zur Halbzeit einer äußerst erfolgreichen US-Tour, bei der Battista und B95 Gotham bereits potenziellen Kunden in Los Gatos, Newport Beach, Beverly Hills und Salt Lake City vorgestellt wurden, sowie einer herausragenden Präsentation der beiden Hypercars auf der Luxus-Automobilausstellung „Concours" in Las Vegas. Im Anschluss an diese Veranstaltung hatten ausgewählte Mitglieder des RR1-Privatclubs von Robb Report und des Concours Club die Gelegenheit, mit dem Battista und dem B95 Gotham die weltweit führende Leistung und das Design von Automobili Pininfarina zu erleben.

Paolo Dellachà, Geschäftsführer, Automobili Pininfarina, sagte: „Florida hat eine besondere Bedeutung für uns, da es die Heimat mehrerer unserer Fahrzeuge ist. Der Markt für italienischen Luxus ist nach wie vor sehr aufnahmefähig, und wir freuen uns, mit unserem neu ernannten Einzelhandelspartner in West Palm Beach die Bedürfnisse unserer geschätzten Kundschaft hier zu erfüllen. Diese neue Partnerschaft stellt sicher, dass wir die beträchtliche Nachfrage nach unseren Fahrzeugen in Florida befriedigen können, indem wir uns mit Autoliebhabern verbinden und ihnen den Gipfel an Luxus und Leistung bieten."