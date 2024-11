R+V Versicherung stellt den Vorstand strategisch neu auf

--------------------------------------------------------------

Wiesbaden (ots) - Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung AG hat strategische

Weichenstellungen für den Vorstand des Wiesbadener Versicherers getroffen. Er

ernannte Dragica Mischler, derzeit Vorstandsvorsitzende der

ÖRAG-Unternehmensgruppe, mit Wirkung zum 01. April 2025 zur Vorständin des neu

geschaffenen Ressorts Finanzen & Risikomanagement. Der bisher unter anderem für

Finanzen zuständige Vorstand Marc Michallet verantwortet in seinem Ressort neben

dem Investment Management künftig auch die Bereiche Ausland und M&A. Zudem

berief der Aufsichtsrat Holger Nieswandt zum Vorstand der Aktiven

Rückversicherung. Nieswandt leitet bisher den Bereich Research & Development der

R+V Re. Er folgt am 12. April 2025 auf Christoph Lamby, der nach 20 Jahren im

Vorstand auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht.







ausgewiesene Experten mit langjähriger Branchenerfahrung für den Vorstand

gewinnen konnten", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der R+V Versicherung,

Cornelius Riese. "Wir bedanken uns ausdrücklich bei Christoph Lamby, der in den

vergangenen 20 Jahren das Geschäft der Rückversicherung erfolgreich aufgebaut

hat." Der Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger fügt hinzu: "Ich freue mich

sehr auf die Zusammenarbeit mit Dragica Mischler und Holger Nieswandt. Sie

werden unser Vorstandsteam ausgezeichnet ergänzen."



Im künftigen Ressort von Dragica Mischler werden unter anderem das

Gesamtrisikomanagement, das derzeit noch in Personalunion von IT-Vorstand

Tillmann Lukosch geführt wird, sowie die Bereiche Konzerncontrolling und

Rechnungswesen gebündelt.



"Mit diesen Weichenstellungen tragen wir insbesondere den stark gestiegenen

Anforderungen im Risikomanagement, in der Finanz- und Kapitalplanung sowie in

der Unternehmenssteuerung Rechnung", betont Riese. Norbert Rollinger ergänzt:

"Mit der Bündelung der zentralen Themen Risikomanagement, Controlling, Planung

und Rechnungswesen wollen wir die Planungs- und Steuerungsprozesse im

Unternehmen noch effektiver gestalten."



Die 50-jährige Finanzökonomin und Bankkauffrau Dragica Mischler ist derzeit

Vorstandsvorsitzende der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG sowie der Deutsche

Assistance Versicherung AG, ein bundesweiter Realisierungs-Partner der

Öffentlichen Versicherer.



Dragica Mischler ist seit rund 20 Jahren in führenden Positionen sowohl in der



