Moskau stoppt Gaslieferungen nach Österreich ab Samstag

Oslo, 23. August 2024. OMV (Norge) AS, Tochter des österreichischen Konzerns OMV AG, und ihre Partner haben in der Explorationsbohrung 6605/6-1 S „Haydn/Monn“ im Norwegischen Meer Gas gefunden. Die Bohrung stieß in drei verschiedenen Lagerstätten auf Gas mit einem vorläufig geschätzten förderbaren Gesamtvolumen zwischen 30 und 140 Mio. boe. Das ist der größte Fund auf dem norwegischen Festlandsockel in diesem Jahr.Die Genehmigung wurde im Jahr 2022 im Rahmen der Zuteilung in vordefinierten Gebieten (TFO) erteilt. Der Betriebsführer OMV (40 Prozent) und die Partner Vår Energi (30) und INPEX Idemitsu (30) werden eine mögliche zukünftige Entwicklung prüfen, teilt das norwegische Offshore-Direktorat mit.„Mit dem Fokus auf Erdgas als Übergangskraftstoff investiert OMV in leistbare Energielösungen und trägt zu einem nachhaltigeren Energiemix bei. Wir wollen den Gasanteil in unserem Produktionsportfolio bis 2030 auf 60 Prozent erhöhen. Mit einem wirtschaftlich förderbaren Gasvorkommen können wir unser Gesamtportfolio weiter diversifizieren und unser Portfolio in Norwegen aufwerten. Gleichzeitig stärken wir mit der heutigen Nachricht unsere Position als zuverlässiger Gaslieferant in Europa“, sagt Berislav Gašo, OMV Executive Vice President Energy....